Salernitana, l'agente di Micai: "Non si muove da Salerno, è un gran portiere"

L'arrivo a Salerno accompagnato dall'entusiasmo della tifoseria, la firma di un contratto di cinque anni a cifre importanti, il miracolo contro il Verona, l'autogol col Benevento, l'aggressione, l'acqua e zucchero e le parate decisive di Venezia. Poi un altro campionato di alti e bassi, con un discreto girone d'andata offuscato da una seconda parte di stagione ricordata per la maledetta serata contro l'Empoli. Non si può certo dire che sia stato un biennio soft per Alessandro Micai, distintosi anche per alcune iniziative a sfondo benefico nel periodo della quarantena. Qualche fisiologico incidente di percorso non può certo cambiare i giudizi sul pipelet mantovano, desideroso di riscattarsi e di difendere anche l'anno prossimo i pali della porta granata. Castori sarà d'accordo? Il mister spinge per Vid Belec della Sampdoria, ma la situazione è in continua evoluzione e il braccio di ferro, con altri tre anni di contratto, non converrebbe a nessuno. Per fare definitivamente chiarezza, la redazione di TuttoSalernitana ha intervistato in esclusiva l'agente Graziano Battistini: "A me sembra che non esista alcun caso Micai: ha altri tre anni di contratto con la Salernitana, nessuno ci ha comunicato che è sul mercato e, per quanto mi riguarda, è certo di una riconferma. Stiamo parlando di un ragazzo che è stato premiato due anni fa come miglior portiere della categoria e che ha dato tanti punti alla Salernitana. Purtroppo si tende sempre a ricordare ciò che non ha funzionato, ma penso che la critica abbia penalizzato oltremodo il calciatore per una singola partita sbagliata".

C'è chi rimarca, però, che proprio quella partita sia stata decisiva in negativo: "Non sono d'accordo" prosegue Battistini "la Salernitana ha perso i playoff contro lo Spezia. Direi piuttosto che il gioco di Ventura non si è visto granché, la squadra era competitiva e ha portato a casa punti in precedenza soprattutto grazie alle giocate dei singoli. Tra questi, naturalmente, inserisco anche Alessandro. Ha compiuto tante parate determinanti salvando il risultato quando le cose sembravano compromesse, non è assolutamente vero che il ko con l'Empoli abbia determinato una posizione di classifica non ottimale".

Castori, però, è stato chiaro: vuole Belec, a tutti i costi. Al punto da non escludere che Micai possa finire fuori rosa o giocarsela come terzo portiere. Battistini replica così: "Non ci credo che Castori o la società abbiano detto al calciatore che è sul mercato, se nel frattempo sono cambiate le cose basta contattarci e siamo disponibili a chiarire tutto quello che c'è da chiarire. Micai è estremamente carico in vista della prossima stagione, non vede l'ora di ricominciare ed è evidente il suo attaccamento alla maglia. Come tutti i giocatori ha bisogno di sentire attorno a sè la fiducia dell'ambiente, ma ha le spalle larghe ed è stimolato da una piazza importante come quella di Salerno. Secondo me quello del portiere è l'ultimo dei problemi della Salernitana. Micai resta lì e vuole essere protagonista".