Salernitana-Livorno, i convocati di Breda: rientra Seck in difesa, assenti in quattro

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Roberto Breda per la sfida contro la Salernitana. Rispetto all’ultima gara ci sono Seck, Coppola e Marie Sainte in difesa e Trovato in attacco. Assenti Di Gennaro in difesa, Agazzi a centrocampo, Braken e Brignola in attacco. Questo l'elenco completo:

Portieri: Plizzari, Zima, Ricci

Difensori: Agardius, Boben, Bogdan, Delprato, Coppola, Marie Sainte, Morganella, Porcino, Seck, Silvestre

Centrocampisti: Awua, Luci, Rocca, L. Rizzo

Attaccanti: Ferrari, Marras, Marsura, Murilo, Simovic, Trovato