Salernitana, nuova offerta per Tutino. Lotito firma, ma è fumata grigia

Ennesimo capitolo della telenovela Gennaro Tutino. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana, intorno alle ore 21:30 è finito il lungo incontro a Villa San Sebastiano tra il presidente Claudio Lotito e il direttore generale Angelo Fabiani. Argomento di discussione non solo le condizioni di salute di Patrick Dziczek (l'orientamento è quello di far prevalere la prudenza, non è stata ancora individuata la causa del malore), ma anche il calciomercato. La notizia della serata è che il patron ha modificato l'offerta economica firmando il contratto dopo il rinvio e lo stop improvviso della giornata di venerdì, quando il procuratore si irrigidì riaprendo la pista Lecce. La volontà del giocatore, però, è stata sempre chiara, anche quando si parlava di tentennamenti e di dietrofront. Allo stato attuale il Napoli ha ricevuto in sede tutta la documentazione, non è da escludere possa esserci il sì per il prestito con diritto di riscatto (e non obbligo) fissato a 4 milioni di euro e non più a cinque come originariamente previsto. Nell'affare, infatti, la Salernitana sperava di inserire anche Luca Palmiero che, tuttavia, da oggi è un nuovo tesserato del Chievo. Domani mattina il ds Giuntoli dovrebbe inviare a Salerno il contratto firmato da De Laurentiis, in quel caso Tutino raggiungerebbe Salerno nel tardo pomeriggio e sarebbe già a disposizione per la gara con la Reggina. È chiaro, però, che la cifra originariamente pattuita era diversa e ciò avrebbe infastidito il direttore generale Giuntoli. Lo stesso agente non ha avuto l'ok per chiudere ufficialmente una telenovela che si trascina da metà luglio.

Quanto alle altre operazioni, domani sarà ufficializzato l'ingaggio del centrocampista Schiavone ma anche quello di Cicerelli e Gondo: in questo caso si tratta di una semplice formalità, tuttavia necessaria per poterli convocare per la gara di sabato. La Sampdoria, oltre a Belec, ha proposto nuovamente Leonardo Capezzi, ma non è da escludere si attenderà l'esito delle vicende extracalcistiche del Trapani per sferrare l'assalto a Luperini. Andrè Anderson potrebbe conferire qualità all'organico, Kiyine continua a manifestare una certa perplessità.