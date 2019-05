© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto si apprende da TuttoSalernitana.com, dopo Di Tacchio, che sembra indirizzato verso la Juve Stabia, anche un altro centrocampista della rosa attuale potrebbe lasciare Salerno. Si tratta di Moses Odjer, finito nel mirino del Livorno in quanto vecchio pallino del ds labronico Facci. Il ghanese ha un altro anno di contratto, e potrebbe rimanere in terra campana solamente se in panchina venisse confermato Menichini.