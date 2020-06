Salernitana, ottimismo Ventura: "A tratti padroni del campo, ottima reazione"

Conferenza stampa per il tecnico della Salernitana Gian Piero Ventura, soddisfatto per la prestazione della sua squadra ma un po' meno per il risultato: "A tratti eravamo padroni della partita, quando vedi i due difensori centrali che varcano la metà campo avversaria per partecipare alla manovra vuol dire che sei sulla strada giusta. Contro il Pisa non ho visto una buona Salernitana nel secondo tempo, dopo Chiavari avevo elogiato la compattezza ed effettivamente c'erano stati timidi segnali di ripresa. Oggi abbiamo recuperato lo 0-2 e il 2-3 in pieno recupero, in alcuni momento eravamo padroni del campo e ho pensato di poterla vincere perchè era assolutamente alla nostra portata. La formazione? Il turnover è necessario in queste fasi, anche la Cremonese aveva in panchina Palombi e Parigini. Kiyine e Akpro dovevano rifiatare, venerdì saremo di nuovo in campo e per di più in un derby. Prospettive? Dobbiamo migliorarci giorno dopo giorno raccogliendo quello che abbiamo seminato, purtroppo continuiamo a commettere errori evitabili. Anche oggi i tre gol della Cremonese nascono da situazioni in cui potevamo fare meglio".