Salernitana, Tutino: "Sviluppare ancora di più la mentalità che permette di vincere le partite"

vedi letture

Il più classico dei gol dell'ex, quello che è costato caro al Cosenza ma che ha invece consegnato alla Salernitana il primato in classifica: ottima la prestazione di Gennaro Tutino, che si è regalato una domenica da sogno.

L'attaccante granata ha poi parlato ai canali ufficiali del club: “Siamo molto contenti per la vittoria conseguita su un campo molto difficile come Cosenza. Siamo consapevoli delle nostre qualità e sappiamo di essere un grande gruppo. Soprattutto adesso che torneremo a giocare ogni tre giorni c’è bisogno dell’apporto di tutti. Siamo soddisfatti per questo primato, frutto del grande lavoro che svolgiamo quotidianamente. Dobbiamo continuare così, sviluppando sempre più quella mentalità vincente che permette di vincere le partite".

Conclude: “Personalmente non sento molto la pressione. La Salernitana è stata la società che mi ha voluto di più e non ho mai avuto dubbi sull’importanza della piazza. Per me Salerno rappresenta uno stimolo e spero di riuscire a fare più gol possibili”.