Salernitana, Ventura: "Enormi margini di miglioramento"

In conferenza stampa il tecnico della Salernitana Giampiero Ventura ha analizzato la vittoria conquistata dai granata sul campo del Livorno grazie ad una rete di Milan Djuric in zona Cesarini: "Contro il Trapani abbiamo combattuto, nel secondo tempo col Chievo abbiamo giocato: oggi siamo stati capaci di combattere esprimendo un bel calcio. Il terzo gol è un qualcosa bello da vedere, una situazione che proviamo tantissime volte in allenamento. Sono contento per i calciatori e per i tifosi: ho sempre detto che l'obiettivo non deve essere la vittoria, ma la crescita. Il risultato non sarà che una conseguenza. E' un mese che non disponiamo di sei giocatori per infortunio, oggi c'era un rigore netto che non ci è stato fischiato: non ci stiamo lamentando e continuiamo lavorare, consapevoli che ci sono mostruosi margini di miglioramento. Fa piacere vedere 500 persone in trasferta: li ringrazio e spero in un Arechi pieno contro il Frosinone domenica prossima".