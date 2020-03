Salernitana, Ventura può rimanere ma servono garanzie tecniche

Potrebbe continuare anche nella prossima stagione il matrimonio sportivo fra Gian Piero Ventura e la Salernitana. Il tecnico genovese ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma secondo quanto riportato da TuttoSalernitana ci sono ampie possibilità di un rinnovo. L’ex ct azzurro però chiede garanzie tecniche a Claudio Lotito per la sua permanenza all’Archi. L’aspetto economico, infatti, non è ritenuto un problema dal tecnico che, però, vuole valorizzare quanto fatto in questa stagione. Il primo step sembra essere quello della conferma dei giocatori di proprietà della Lazio già alle sue dipendenze (Dziczek, Cicerelli e Lombardi). In più è emersa la necessità di trovare sul mercato un difensore centrale e sul centravanti.