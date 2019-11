© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il tecnico della Sambenedettese Paolo Montero nonostante la vittoria per 2-0 sul Rimini non è soddisfatto della prestazione della squadra, ma non vuol sentir parlare di paura di non vincere: “Ha paura chi deve andare a lavorare alle 5 del mattino per portare a casa la pagnotta, non chi gioca a calcio e fa quello che ama. - spiega Montero come riporta Tuttosamb.it - Personalmente ho paura solo se devo salire sul ring con Tyson, quella si che è paura”.