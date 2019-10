© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle colonne del Corriere della Sera troviamo una lunga intervista a Jacopo Segre, centrocampista in forza al Chievo ma di proprietà del Torino: "Il mio obiettivo è quello di giocare in serie A con la maglia granata. Il rinnovo con il Toro è stato un passo importante per la mia vita e la mia carriera, ringrazio il presidente Cairo per la fiducia: darò l'anima per ripagarla. Il Chievo? Appena mi hanno contattato ho subito detto sì. Si tratta di una società seria e importante che mi ha cercato con grande convinzione. Sono qui in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto, quindi il Toro controlla ancora il mio cartellino. Obiettivi? Vogliamo lavorare duro per riportare il Chievo dove merita di stare. Personalmente voglio giocare il più possibile e segnare diversi gol. Sento che questa stagione è l’ultimo step per dimostrare di essere un giocatore pronto perla Serie A".