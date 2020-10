Serie B, Chievo-Cosenza: Aglietti per il poker, calabresi per il primo successo

Fischio d'inizio alle ore 16.00. Live, pagelle del match e dichiarazioni dei protagonisti su TMW.

Nel fine settimana torna il campionato di Serie BKT 2020/21, con le partite valide per la 6^ giornata. Tra i match in programma figura Chievo-Cosenza: due squadre con obiettivi molto diversi. I clivensi, protagonisti di un ottimo inizio di stagione, puntano al ritorno in Serie A – direttamente o tramite ai playoff –, mentre i calabresi vogliono centrare per il secondo anno consecutivo la permanenza tra i cadetti. Appuntamento alle ore 16.00 allo stadio Bentegodi di Verona, dirige la sfida il Sig. Gianluca Manganiello di Pinerolo.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Conquistare la quarta vittoria consecutiva, dando ancora più corpo alla sua classifica. Il Chievo si presenta con questo intento alla sfida casalinga contro il Cosenza. Dopo un avvio di stagione zoppicante, con 1 punto nelle prime 2 gare di campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia, la squadra di Aglietti si è messa a correre centrando tre successi di fila. Un filotto da proseguire assolutamente, visto che l’andamento delle avversarie per la promozione non consente soste. In vista del match contro i calabresi, il tecnico dovrebbe proporre il solito 4-4-2. Ballottaggio tra Gigliotti e Rigione al centro della difesa, mentre in mediana Obi farà coppia con Palmiero vista la squalifica di Viviani. Prima convocazione per il nuovo acquisto Margiotta, in una lista che comprende nuovamente anche Giaccherini.

COME ARRIVA IL COSENZA – Battere il Chievo e scrollarsi di dosso l’appellativo di “mister x”. Il Cosenza ha conquistato 5 pareggi in altrettante gare di campionato: trend che colloca attualmente i calabresi al 10^ posto, ma che necessita anche di un risultato pieno. Un’impresa non facile vista l’ottima forma del Chievo, che la compagine cosentina può rendere possibile grazie alla sua capacità – mostrata già lo scorso anno – di fare spesso risultato contro le prime della classe. Nella sfida contro i veneti, il tecnico Roberto Occhiuzzi dovrebbe schierare la sua squadra con il 3-4-1-2. Non sono previste grosse novità rispetto al match contro il Lecce, in cui Baez agiva tra le linee alle spalle della coppia Gliozzi-Carretta.