Serie B, Chievo-Trapani: punti pesanti per playoff e salvezza

vedi letture

Fischio d'inizio alle ore 21.00. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW!

La Serie BKT 2019/20 torna in campo nel fine settimana, con le sfide valide per la 33^ giornata. Tra le più importanti in chiave classifica figura Chievo-Trapani: due squadre ancora lontane dal centrare i rispettivi obiettivi. I gialloblù si trovano all’ottavo posto a quota 46 punti – gli stessi del Pisa – e non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono giocare i playoff. Stesso discorso per i granata, attualmente penultimi insieme al Cosenza e con la zona salvezza distante cinque lunghezze. Fischio d’inizio alle ore 21.00 allo stadio Bentegodi di Verona, dirige la sfida il Sig. Daniele Minelli di Varese.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Migliorare la classifica in chiave playoff, giocando con pazienza per sfondare al momento giusto il muro trapanese. Queste le indicazioni emerse dalla conferenza stampa di Alfredo Aglietti, desideroso di uscire dal Bentegodi con i tre punti. Il secondo posto è ormai quasi irraggiungibile, ma anche la qualificazione ai playoff non è ancora matematica. Per questo, dopo il pareggio con la Virtus Entella dell’ultimo turno di campionato, il Chievo non può concedersi ulteriori distrazioni. Diverse assenze per Aglietti che, oltre ai lungodegenti Vaisanen e Cotali, dovrà fare a meno dello squalificato Leverbe e dell’infortunato Obi. Nella difesa a 4 davanti a Semper dovrebbe essere Cavar il sostituto di Leverbe, con Rigione come partner al centro e la coppia Dickmann-Renzetti ad agire sulle fasce. In mediana Esposito giocherà davanti alla difesa, supportato da Segre e Garritano. In avanti, spazio al tridente Vignato-Djordjevic-Giaccherini.

COME ARRIVA IL TRAPANI – Settimana non facile per i siciliani, visto che la Corte d’Appello della FIGC ha portato la loro penalizzazione in classifica da uno a due punti. Una vicenda che tuttavia non ha smorzato l’entusiasmo del tecnico Fabrizio Castori, convinto di poter conquistare la salvezza con la sua squadra. Obiettivo credibile, visto che nelle ultime 5 partite il Trapani ha ottenuto 2 vittorie e 3 pareggi. Un filotto da proseguire contro il Chievo, che verrà affrontato con il solito 3-5-2. Rispetto alla formazione che ha battuto il Livorno l’unico cambio certo riguarda Scognamiglio, out per squalifica e sostituito con tutta probabilità da Fornasier. In avanti Piszczek e Dalmonte, con quest’ultimo in rete contro i toscani, duellano per giocare in coppia con Pettinari.