Serie B, Crotone-Empoli: dubbio Maxi Lopez, Balkovec più di Antonelli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quattro punti, una vittoria ed un pareggio: cammino identico in queste due partite iniziali del campionato cadetto per Crotone ed Empoli. Per qualità della rosa e ambizioni, quello dello Scida è il big match della quarta giornata. Chi avrà la meglio? Pronostico abbastanza complicato, i padroni di casa si sono rinforzati rispetto alla scorso anno e riproveranno l'assalto alla Serie A. Giovanni Stroppa sta proseguendo il lavoro avviato nella seconda parte della scorsa stagione con Simy punta di diamante, ancora decisivo il gigante nigeriano che ha siglato la prima doppietta nell'ultimo match contro lo Spezia. Sfortunati gli squali alla prima contro il Cosenza, tante occasioni sprecate e punto stretto ma adesso testa all'Empoli. Potrebbe essere il giorno di Maxi Lopez mentre il pubblico di Crotone si gode le qualità di Junior Messias, arrivato come sconosciuto ma subito imprescindibile per l'ex tecnico del Foggia. Una retrocessione dolorosa e immeritata per come arrivata, una nuova stagione che riparte con l'intenzione di vincere il campionato. La rosa a disposizione di Bucchi è top in ogni reparto, addio a Caputo ma dentro gente del calibro di Mancuso e Moreo insieme ad Antonino La Gumina. Prima la vittoria contro la Juve Stabia alla prima, poi il pareggio al Bentegodi contro il Chievo. Sarà partita vera allo Scida, l'Empoli vuole vincere il big match per dare un chiaro segnale al campionato.

COME ARRIVA IL CROTONE - Il dubbio è uno: Maxi Lopez titolare o riserva? Giovanni Stroppa deciderà se schierare l'esperto argentino soltanto prima della sfida, rimane il ballottaggio davanti con Junior Messias ma il pubblico di Crotone attende l'esordio dell'ex Barcellona e Catania. C'è anche la possibilità di tridente per i calabresi, fuori Zanellato con in campo Messias a trequarti e davanti Maxi Lopez con Simy. Ipotesi abbastanza remota soprattutto per la difficoltà della partita. In mezzo al campo nel 3-5-2 ci sarà Barberis con Zanellato e Benali mentre sulle corsie esterne spazio per Molina e Mazzotta. Davanti alla porta di Cordaz invece Marrone giocherà da centrale affiancato da Gigliotti e Golemic.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Pochissimi dubbi di formazione invece per Cristian Bucchi, l'ex tecnico del Benevento confermerà il consueto modulo ma ritrova Leonardo Mancuso. L'ex bomber del Pescara non è in perfette condizioni, resta molto probabile la sua panchina con davanti Stefano Moreo affiancato da Antonino La Gumina. Alle spalle delle due punte nel 4-3-1-2 toscano ci sarà Karim Laribi. Dirige il traffico in regia Leo Stulac affiancato da Bandinelli e Jacopo Dezi, panchina invece Frattesi. Un solo dubbio in difesa per Bucchi, Balkovec parte leggermente favorito per il ruolo di terzino sinistro rispetto all'esperto Antonelli mentre a destra confermato Veseli. Al centro la coppia formata da Nikolaou e Maietta.