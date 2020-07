Serie B, Frosinone-Juve Stabia: squalificati Haas e Canotto

vedi letture

Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti dalle 21 su TMW!

Obiettivi di classifica diversi, ma stessa voglia di mettere le mani su tre punti molto importanti. Il Frosinone ospita questa sera alle 21 la Juve Stabia nel quindicesimo turno del girone di ritorno di Serie B. I padroni di casa vogliono subito cancellare la sconfitta dell'ultimo impegno contro l'Empoli ed insidiare le squadre che li precedono in zona playoff, mentre gli ospiti inseguono una vittoria che manca ormai da sei partite per allontanare ulteriormente la sabbie mobili della zona retrocessione. Allo Stirpe dirigerà l'arbitro Valerio Marini della sezione di Roma 1.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Nesta mescolerà le carte, concedendo un turno di riposo a diversi elementi con la spia della riserva accesa. Mancheranno lo squalificato Haas e l'infortunato Tabanelli, mentre si accomoderanno in panchina tra gli altri Salvi e Novakovich. Probabile chance in mezzo per Tribuzzi. In attacco, al fianco di Dionisi ci sarà Ciano. I ciociari puntano a recuperare le reti del proprio reparto avanzato (che mancano ormai da 561 minuti) per risolvere l'ormai noto problema in zona gol.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - L'incandescente finale del match con la Virtus Entella ha lasciato un clima poco sereno tra le vespe. Il giudice sportivo ha fermato per tre turni Canotto dopo quanto accaduto con Coppolaro (già annunciato il ricorso). Indisponibili per problemi fisici Cisse, Elia e Mezavilla. Rientrano invece Calò e Ricci, che hanno saltato per squalifica l'ultimo turno di campionato.