© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Giudice Sportivo di Serie B in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato ha squalificato per tre giornate il centrocampista del Perugia Vlad Dragomir per “avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata un calciatore della squadra avversaria”. Due giornate di stop invece per Vasile Mogos per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere inoltre, al 30° del secondo tempo, all'atto della notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa”.

Una giornata di stop invece per Giuseppe De Luca e Mirko Eramo (V. Entella), Luca Garritano (ChievoVerona), Perparim Hetemaj (Benevento) e Fabio Maistro (Salernitana).