Serie B, i parziali: Lecce per ora corsaro. Sorriso interno per Pordenone e Reggina

Al via quest'oggi la 16^ giornata del campionato di Serie B, che vedrà giocarsi nove della dieci gare in programma: Pisa-Frosinone, infatti, è stata rinviata su richiesta dei ciociari, alle prese con il Covid-19.

Adesso in campo le quattro partite di giornata, che hanno visto da poco concludere i primi tempi. Il primo gol di giornata è segnato dal Cittadella, ribaltato poi dal Lecce grazie alla doppietta di Coda, e avanti anche il Pordenone sulla Reggiana, con il solito Diaw andato a rete e Zammarini a fargli eco. In extremis si porta sul vantaggio, a discapito della Cremonese, anche la Reggina, mentre a reti bianche terminano i primi 45' di Pescara-Cosenza.

Di seguito il programma completo della sedicesima giornata di Serie B:

ORA IN CAMPO (parziali)

Cittadella-Lecce 1-2 (8' Ogunseye, 18' e 44' Coda)

Pescara-Cosenza 0-0

Pordenone-Reggiana 2-0 (21' Diaw, 42' Zammarini)

Reggina-Cremonese 1-0 (46' Folorunsho)

ORE 16:00

Monza-Salernitana

ORE 18:00

Empoli-Ascoli

Vicenza-Entella

SPAL-Brescia

ORE 21:00

ChievoVerona-Venezia

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

Pisa-Frosinone