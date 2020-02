vedi letture

Serie B, i risultati al 45°: tris Benevento a Chiavari. Lo Spezia pareggia a Trapani

Sono finiti i primi tempi delle gare di Serie B in programma questo pomeriggio. Il Cittadella vince in casa sulla Juve Stabia grazie a un calcio di rigore realizzato da Iori. Tutto facile per la capolista Benevento che in poco più di 20 minuti archivia la pratica Entella coi gol di Sau, Insigne e Viola. Pari invece per lo Spezia a Trapani: siciliani avanti con Pettinari al 35° e raggiunti nel finale da Gyasi. Rinviata invece a data da destinarsi Ascoli-Cremonese per l'allarme Coronavirus.

Ascoli-Cremonese: rinviata a data da destinarsi

Cittadella-Juve Stabia 1-0 (16° rig. Iori)

Virtus Entella-Benevento 0-3 (9° Sau, 14° Insigne, 24° rig. Viola)

Trapani-Spezia 1-1 (35° Pettinari; 45° Gyasi)