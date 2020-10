Serie B, il Giudice Sportivo: due giocatori squalificati. Un turno anche al tecnico dell'Ascoli

vedi letture

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo a proposito della 3^ giornata di Serie B. Sono due i giocatori squalificati: Marco Crimi (Entella) e Lorenzo Dickmann (SPAL), entrambi per un turno a causa di un'espulsione rimediata nell'ultimo turno. Squalificato anche per una giornata Claudio Bazeu, allenatore dell'Ascoli, per aver "contestato con veemenza l'operato arbitrale al 24° del primo tempo", mentre tra i dirigenti due turni di squalifica a Matteo Gerboni della Virtus Entella, per aver "rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose al 37° del secondo tempo". Inoltre sanzionato con 1500 euro di ammenda Alessandro Capello del Venezia, reo di aver simulato un contatto in area avversaria.