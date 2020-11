Serie B, la classifica aggiornata: pari Empoli, Lecce e Spal si avvicinano. Occasione Salernitana

vedi letture

Dopo le gare del pomeriggio in Serie B l'Empoli resta primo dopo il 2-2 conquistato in casa del Cittadella ma vede il Lecce avvicinarsi. La squadra pugliese ha rifilato sette gol alla Reggiana e ora è distante appena due punti dal primo posto, come la Spal che ha conquistato la quarta vittoria di fila e ha un punto di vantaggio su Venezia, Salernitana e Chievo. Sale a 10 punti il Monza che ha impattato per 1-1 in casa del Pordenone.

SERIE B - Turno 8

Frosinone-Cosenza 0-2

Brescia-Venezia 2-2

Cittadella-Empoli 2-2

Lecce-Reggiana 7-1

Pordenone-Monza 1-1

Spal-Pescara 2-0

Posticipata Vicenza-Chievo

Domenica

15 Ascoli-Entella

21 Reggina-Pisa

Lunedì

21 Salernitana-Cremonese

CLASSIFICA: Empoli 17, Lecce 15, Spal 15, Venezia 14, Salernitana 14*, Chievo 14*, Frosinone 13, Cittadella 11, Monza 10*, Brescia 10*, Pordenone 9, Cosenza 8, Reggina 7*, Reggiana 7*, Vicenza 6**, Ascoli 4**, Pisa **, Entella 4*, Pescara 4, Cremonese 3**.

*una gara in meno

**due gare in meno