Serie B, la top 11 dei nomi più caldi del mercato: da Scuffet fino a Mancosu e Galabinov

vedi letture

Spazio sulla Gazzetta dello Sport alla top 11 dei nomi più caldi del mercato di Serie B in queste settimane. Fra i pali il quotidiano milanese mette Simone Scuffet, protagonista della promozione dello Spezia, ma non riscattato dal club ligure: sull’estremo difensore dell’Udinese ci sono SPAL e Pordenone (che punta anche Vicario del Cagliari). Linea a quattro in difesa con Stefano Sabelli che dal Brescia potrebbe trasferirsi al Lecce, mentre sulla corsia opposta il genoano Pawel Jaroszynski, lo scorso anno alla Salernitana, è nel mirino del Pescara. In mezzo i nomi più chiacchierati sono quelli di Thiago Cionek (dalla SPAL alla Reggina) e Massimo Volta (dal Benevento alla Cremonese). Centrocampo a tre con il napoletano Luca Palmiero che piace sopratutto a Cosenza e Salernitana, coi campani che sfidano la Reggina anche per un altro mediano come Leonardo Capezzi. Il Pisa invece punta Luca Mazzitelli del Sassuolo. Sulla trequarti è invece Matteo Mancosu che potrebbe lasciare il Lecce per approdare nell’ambizioso Monza. In attacco infine sono Andrey Galabinov e Samuele Longo i due nomi più discussi: il bulgaro, che può lasciare lo Spezia, piace ad Ascoli e Vicenza anche se l’ingaggio può rappresentare un ostacolo, per l’interista la sfida è fra due club del triveneto come Pordenone e Venezia, che lo rivorrebbe dopo gli ultimi sei mesi positivi.