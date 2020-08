Serie B, la Top11 di TMW: tanto Benevento, ma non solo. Viola in regia, Simy guida l'attacco

vedi letture

La redazione di Tuttomercatoweb.com al termine della stagione regolare di Serie B ha stilato la propria Top11 del campionato, con tanto di panchina. E non c’è spazio solo per i protagonisti delle cavalcate vincenti di Benevento e Crotone (tre titolari e un panchinaro per i sanniti, due titolari e un panchinaro per i calabresi), ma anche per le altre protagoniste: lo Spezia terzo piazza infatti due giocatori fra i titolari, così come il Pordenone terzo. C’è ovviamente spazio per Iemmello, autore di 19 reti, nonostante la stagione negativa del Perugia. In panchina spazio poi anche ad altre squadre come Virtus Entella (Chiosa), Frosinone (Brighenti), Pisa (Lisi e Marconi), Cittadella (Diaw), Salernitana (Lombardi), ma anche Cosenza (Bruccini), Juve Stabia (Calò) e Ascoli (Ninkovic).

Questa la formazione titolare schierata con il 3-4-3 e relativa panchina:

Di Gregorio (Pordenone); Maggio (Benevento), Capradossi (Spezia), Caldirola (Benevento); Molina (Crotone), Bartolomei (Spezia), Viola (Benevento), Pobega (Pordenone); Sau (Benevento), Simy (Crotone), Iemmello (Perugia)

Panchina: Montipò (Benevento), Chiosa (V. Entella), Brighenti (Frosinone), Lisi (Pisa) Crociata (Crotone), Calò (Juve Stabia), Lombardi (Salernitana), Bruccini (Cosenza), Marconi (Pisa), Diaw (Cittadella), Ninkovic (Ascoli),