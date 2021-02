Serie B, Reggina-Pordenone: salvezza e playoff, in palio punti pesanti

Sfida decisamente interessante quella di oggi pomeriggio al Granillo tra Reggina e Pordenone, due squadre affamate di punti e che vogliono alimentare la propria classifica per allontanarsi, anzitutto, dalle zona caldissime per poi vivere il sogno playoff fino alla fine. Amaranto che nelle ultime settimane hanno raccolto un buon bottino di punti, con il pareggio contro la Salernitana e le vittorie decisive con Entella e Pescara prima del rocambolesco 2-2 di Cosenza. Ramarri che, invece, hanno dimostrato di essere fortissimi in trasferta (espugnati di recente il Mazza e l'Arechi, tra gli stadi più difficili della categoria) anche dopo la partenza di Diaw. Arbitrerà il signor Sozza.

COME ARRIVA LA REGGINA

Come annunciato dal tecnico Marco Baroni in conferenza stampa, non faranno parte del match Faty, Situm (rientrerà martedì e potrebbe essere a disposizione per la prossima gara) e i soliti tre Gasparetto, Rossi e Vasic. Da segnalare anche l’assenza di Petrelli. Sei forfait che tuttavia non preoccupano l'allenatore, convinto che "sia l'occasione giusta per dimostrare che tutti possono dare un valido contributo". Allo stesso tempo, però, recuperano Micovschi, Cionek, Stavropoulos, Montalto e Lakicevic; tutti, però, hanno svolto per lo più lavoro differenziato e saranno gestiti con intelligenza e prudenza per evitare ricadute. Ad ogni modo gli amaranto si proporranno con un atteggiamento tattico offensivo, con la riconferma di Edera nel terzetto alle spalle della punta (più Montalto che Denis) e Menez che ha ritrovato con continuità la maglia da titolare. In mediana Crisetig intoccabile, al suo fianco ci dovrebbe essere Bianchi sebbene Crimi appaia in costante crescita. Solito ballottaggio a sinistra tra Liotti e Di Chiara.

COME ARRIVA IL PORDENONE

Piacevoli problemi di abbondanza per mister Tesser che, in settimana, ha provato con insistenza il 4-4-2 pur alternandolo al 3-5-2 per coprirsi maggiormente in caso di necessità. Ciurria e Morra dovrebbero comporre la coppia d'attacco, una bella battaglia con i centrali amaranto che stanno disputando delle ottime partite in questo girone di ritorno. In mediana Zammarini dovrebbe prendere il posto dell'indisponibile Calò, calciatore che mancherà tantissimo soprattutto per la sua incisività sulle palle inattive. Pronti a partire dal primo minuto anche Mallamo e Misuraca, mentre in difesa Barison, Vogliacco e Camporese sono in lizza per due maglie. "Coraggio, personalità e autostima per tornare a casa con un risultato positivo, sappiamo bene che la Reggina è compagine ostica e che Menez è di un'altra categoria" le parole del tecnico in conferenza stampa, ma anche la società e la dirigenza hanno mostrato una certa vicinanza in settimana. Vincendo, infatti, non solo si archivierebbe virtualmente il discorso salvezza, ma ci si candiderebbe ufficialmente per un posto nei playoff.