Serie B, Salernitana-Cittadella - Obiettivo riscatto per le due squadre

vedi letture

Fischio d'inizio alle ore 21. Dretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

La Salernitana per ritornare in zona play-off, il Cittadella per non abbandonare le speranze di promozione diretta. Questa, in estrema sintesi, la presentazione dell'interessante match di stasera all'Arechi tra le due grandi deluse dell'ultimo turno. I granata di mister Ventura devono tornare al successo dopo la sconfitta di Ascoli che li ha fatti scivolare al nono posto, mentre i veneti vogliono riscattare il ko interno contro il Crotone. A dirigere la gara sarà il signor Manuel Volpi della sezione di Arezzo.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Mister Ventura ritrova gli squalificati Lombardi, Aya, Dziczek e Jallow e pensa ad una mini-rivoluzione rispetto alla gara con l'Ascoli. Sarà 3-4-1-2: davanti a Micai spazio ad Aya, Migliorini e verosimilmente Heurtaux, che dovrebbe prendere il posto dell'acciaccato Jaroszynski. In mediana ci saranno Akpa Akpro, Dziczek e Maistro, con Lombardi e Curcio sugli esterni; in avanti Kiyine agirà alle spalle di Gondo e Djuric.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Squadra quasi al completo per Venturato che deve rinunciare soltanto a Ghiringhelli, Perticone e Bussaglia. Confermato il consolidato 4-3-1-2: davanti a Paleari la linea a quattro composta da Ventola, Adorni, Frare e Benedetti; a centrocampo Proia, Iori e Branca, con Panico alle spalle del tandem Diaw-Stanco.