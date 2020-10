Serie B, Salernitana-Pisa: Castori ritrova Dziczek, D'Angelo col dubbio Marin

Calcio d'inizio alle ore 14.00. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Archiviata la pausa per le nazionali la Serie B torna in campo per la terza giornata. Da qui alla fine di ottobre si giocherà senza sosta con quattro turni concentrati in quindici giorni. Dopo l’anticipo di ieri sera che ha visto protagoniste Brescia e Lecce, il programma verrà completato oggi con le restanti nove partite. Alle ore 14 la sfida tra Salernitana e Pisa: le due squadre si sfidano nuovamente all’Arechi a poco meno di quattro mesi dalla prima uscita post lockdown: allora finì 1-1 con le reti di Djuric e Masucci.

COME ARRIVA LA SALERNITANA – Quattro punti in due partite per i granata, reduci dal blitz del Bentegodi e a caccia della prima vittoria in casa. Rispetto alla sfida col Chievo Castori potrà contare anche su Dziczek e Mantovani, che torna tra i convocati dopo un anno e mezzo. Subito disponibili i nuovi acquisti Anderson e Antonucci, non recuperano invece Bogdan e Gondo, costretti ad alzare bandiera bianca per problemi muscolari. Fuori per scelta tecnica Micai. Confermato il 4-4-2, con Kupisz e Cicerelli esterni di centrocampo ed il tandem formato da Djuric e Tutino in attacco.

COME ARRIVA IL PISA – Senza Loria e Varnier, in isolamento fiduciario fino a oggi dopo la convocazione nella nazionale Under 21 di Nicolato colpita dal Covid e con il dubbio Marin, rientrato dal doppio impegno con la Romania, D’Angelo studia qualche novità nell’undici di partenza anche in vista dei tanti impegni ravvicinati. Benedetti è favorito su Meroni per affiancare Caracciolo al centro della difesa. De Vitis dovrebbe sistemarsi in cabina di regia con Gucher e Mazzitelli a completare la mediana. Sulla trequarti ballottaggio Siega-Soddimo. Davanti Vido e Marconi.