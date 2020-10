SPAL, Brignola: "Pronto a rimettermi in gioco in uno dei club più forti della Serie B"

vedi letture

Presentazione in casa SPAL per Enrico Brignola, attaccante arrivato a Ferrara dal Sassuolo negli ultimi giorni mercato. Queste le parole raccolte da Estense.com: “Prediligo giocare a destra ma anche dietro le punte. Sono rapido ed amo dialogare con i compagni di squadra aiutandoli con una corsa in più se serve. Sono qui per rimettermi in gioco dato che è una grande società con una squadra tra le più forti del campionato. Bisogna lavorare tanto sulla cattiveria da mettere in partita, sappiamo di essere forti ma in campo tutti sono uguali a noi e dobbiamo dimostrarlo ogni partita. Abbiamo lavorato poco e gli altri del reparto sono fortissimi, i nostri gol arriveranno e sono pronto a dare il mio contributo. Negli anni passati giocavo più largo mentre ora il mister ci chiede di giocare più vicino alla porta”.