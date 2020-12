Spal, Marino dopo il 4-0 al Pisa: "Cambiato passo, volevamo vincere a tutti i costi"

Sesta vittoria consecutiva in campionato per la Spal che batte 4-0 il Pisa, consolidando il secondo posto in classifica, alle spalle della Salernitana. Il tecnico Pasquale Marino analizza così la partita in conferenza stampa.

É stata la miglior prestazione della stagione?

“Sono contento, abbiamo fatto una buona partita. Non mi è piaciuto solo l’inizio del primo tempo quando siamo rientrati troppo molli, volevamo vincere a tutti i costi e lo abbiamo dimostrato. L’atteggiamento è quello giusto, la squadra sta migliorando la condizione fisica e la consapevolezza nei propri mezzi”.

Sei vittorie di fila non si vedevano dal 1951...

“Queste sei vittorie di fila ci hanno fatto cambiare passo rispetto a un inizio non al top, adesso stiamo recuperando terreno”.

Secondo posto a -2 dalla vetta, questa Spal fa sul serio?

“Per noi è solo il primo step. Il cammino è sempre più difficile perché questo campionato è livellato verso l’alto. Ora c’è il Cittadella e dobbiamo concentrarci su quello”.

La preoccupa più il calendario o la riapertura del mercato?

“Non ci penso, viviamo alla giornata ragionando partita dopo partita”.