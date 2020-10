SPAL, Marino e la Coppa Italia: "Due obiettivi: passare il turno e dare spazio ai meno utilizzati"

Pasquale Marino, tecnico della SPAL, ha parlato in conferenza stampa prima del match di Coppa Italia contro il Crotone in programma domani: “Faremo un po’ di turnover perché dobbiamo recuperare alcuni elementi e domani avranno minuti chi finora ha giocato poco".

Okoli?

"Si sta allenando bene. Impressioni positive su di lui".

Obiettivi per domani?

"Voglio vedere che chi viene chiamato in causa si faccia trovare pronto anche se non hanno giocato molto finora. Ci saranno anche alcuni ragazzi di primavera con noi. Domani sarà un test importante sia per la voglia che abbiamo di passare il turno sia per valutare il percorso di crescita dei ragazzi".

Viviani l’unico mai convocato?

"Aveva avuto problemi fisici, adesso sta recuperando e per domani è fra i convocati".

Passaggio del turno utile anche per gli incassi?

"Noi puntiamo sempre ad andare avanti, a vincere. Chiaro che la priorità va al campionato, ma questa è una opportunità utile per alzare il livello dei giocatori che finora hanno giocato meno".

L’importanza della vittoria sul Vicenza?

"Ci è servita per sbloccarci e per lavorare meglio, con più serenità, rispetto alle precedenti settimane. Abbiamo grandi margini di miglioramento, ma la cosa fondamentale è recuperare tutti gli effettivi in rosa".