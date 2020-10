SPAL, si guarda agli svincolati dopo la difficile partenza. Domani summit con Mbakogu

La SPAL guarda al mercato degli svincolati per rinforzare la rosa a disposizione di Pasquale Marino dopo un avvio non esaltante di stagione. Secondo i colleghi de Il Giornale domani potrebbe andare in scena un vertice con il centravanti Jerry Mbakogu, attualmente svincolato. Un giocatore che potrebbe portare chili ed esperienza all'attacco estense apparso un leggerino in queste prime quattro giornate.