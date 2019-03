© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dello Spezia Paolo Bartolomei ha analizzato ai microfoni di DAZN il k.o. interno contro il Padova: "Non ci sono parole, bisogna solo stare zitti e lavorare di più perché abbiamo dimostrato che in questo momento come sbagliamo veniamo penalizzati, ci rimane solo da lavorare e basta. Il primo gol non ci ha tagliato le gambe, sapevamo che loro si sarebbero chiusi, siamo stati ingenui a rimanere scoperti. E' una sconfitta che fa male, bisogna guardare avanti perché così non va. Ci aspetta una gara difficile a Benevento, dobbiamo lavorare bene per portare via punti da là".