Spezia, Crivello può chiedere di andarsene. Su di lui c'è l'Ascoli

Come informa cittadellospezia.com, l'esperto difensore Roberto Crivello sarebbe uno dei giocatori più in aria di lasciare la squadra ligure. Chiuso sia nel ruolo di terzino sinistro (in cui ci sono Ramos e Bastoni) che in quello di centrale - dove ci sono altri quattro concorrenti - il classe '91 potrebbe chiedere di andare a giocare altrove. E sul suo conto, si apprende, si è già fatto avanti l'Ascoli.