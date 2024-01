Ufficiale Monterosi, ufficiale l'ingaggio di Roberto Crivello: il terzino firma fino a giugno

Il Monterosi FC comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione con Roberto Crivello, un terzino di spinta capace di effettuare transizioni palla al piede. Nonostante l'abilità nella progressione, il nuovo rinforzo a disposizione dell'allenatore Fabrizio Romondini è anche esperto nei ripiegamenti e nelle chiusure difensive. Crivello, classe 1991, è stato protagonista in piazze importanti come Frosinone, club con il quale ha giocato anche in Serie A. A seguire Spezia, Palermo e Padova.

“Con Crivello riteniamo di aver messo a disposizione del nostro tecnico quella pedina mancante per completare il reparto arretrato che ora ha giocatori con tutte le caratteristiche possibili per poter variare anche a gara in corso.

Mancano 15 partite alla fine della stagione regolare e Crivello ha il tempo per dare il suo apporto alla squadra, è allenato e già pronto per scendere in campo”, dichiara il vice presidente Salvatore Amato.