Spezia, Da Cruz in stand-by. Ma il club vorrebbe trattenerlo

Resta in stand by la situazione relativa all’esterno Alessio Da Cruz, rientrato al Parma dopo l’esperienza con lo Spezia in Serie B. Al momento non ci sono contatti per il prolungamento del prestito o addirittura l’acquisto da parte dei liguri del cartellino dell’attaccante, che piace anche al Pescara. Lo Spezia però vorrebbe trattenere l’olandese, come riferisce Il Secolo XIX, vista la sempre più probabile partenza di David Okereke, destinato al Sassuolo.