Ufficiale Lumezzane, rinforzo da Serie A per l'attacco. Galabinov firma fino a fine stagione

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Lumezzane "è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Andrej Galabinov, già a disposizione del tecnico Franzini per la prossima partita.

Classe 1988 l’attaccante bulgaro natio di Sofia, torna a vestire la maglia del Lumezzane dopo le due stagioni tra il 2009 ed il 2011 dove in 45 presenze mise a segno 12 reti. Formatosi nelle giovanili del Cska Sofia ha giocato tutta la carriera in Italia indossando tra le altre le maglie di Bologna, Spezia, Novara, Avellino, Livorno, Genoa e Reggina, indossando la maglia della nazionale bulgare in quattordici occasioni per un totale di due reti segnate. In carriera sono 419 le partite disputate per complessive 117 reti messe a referto.

La punta, attualmente svincolata dopo l’ultima esperienza con la casacca amaranto della Reggina, vestirà la maglia numero 16 e si è legata al club fino al 30 giugno 2024".