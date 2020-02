vedi letture

Spezia, Italiano: "A Benevento per dimostrare il nostro valore. Felice per i tifosi"

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla viglia della trasferta di Benevento di domani: “Quando arrivi da cinque vittorie di fila cogliere il tredicesimo risultato di fila come abbiamo fatto noi a Trapani può apparire una frenata, ma rivedendo l’incontro la squadra ha comunque sempre provato a imporre il gioco su un campo difficile e contro una squadra molto chiusa. Volevamo fare tre punti anche in Sicilia, ma è chiaro che non si possono vincere tutte le partite. L’umore non è assolutamente intaccato e sono sicuro che giocando con grande attenzione anche nella trasferta più difficile dell’anno a Benevento, contro una squadra che non ha mai perso in casa, potremo fare qualcosa di straordinario. - continua Italiano come si legge sul sito del club – Il Benevento ha una squadra capace di cambiare ottenendo sempre il massimo, è la squadra più forte del campionato e ha ormai entrambi i piedi in Serie A e che non intende rallentare perché ha una mentalità vincente. I miei ragazzi sono consci di quello che li attende e faranno tutto il possibile per mettere a nudo qualche loro punto debole e dimostrare il proprio valore. Il campionato è ancora molto lungo, a tredici giornate dalla fine c'è ancora tantissimo da decidere, difficile dire chi è favorito per raggiungere il secondo posto. Tifosi? Siamo felici che possano seguirci a Benevento anche se dispiace che alcune gare si giochino a porte chiuse, ma non potevamo fare altro che adeguarsi alle decisioni a livello nazionale. Chiaro che contro il Pescara la speranza è quella di poter contare sul nostro pubblico, perché il Picco è davvero il dodicesimo uomo in campo".