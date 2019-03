© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutti vogliono David Okereke. E non solo i club più importanti in giro per l'Europa. Come riporta cittadellaspezia.com, infatti, l'attaccante dello Spezia sarebbe nel mirino anche della Nazionale della Nigeria per il match delle qualificazioni alla Coppa d'Africa contro la Libia in programma il 20 marzo. In caso di convocazione l'attaccante salterebbe il match di campionato contro il Benevento.