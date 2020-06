Spezia, Mora si laurea in filosofia: "Una grande soddisfazione. La serie A? Ci crediamo"

Il centrocampista dello Spezia Luca Mora intervistato dalla Gazzetta dello Sport, racconta così il suo ultimo successo, la laurea in Filosofia a 32 anni: "Ho cominciato a 19 anni a Verona, quando giocavo nel Chievo, e ho finito ora a casa mia, a Parma. Sono un po’ fancazzista nell’anima, mi godo la vita, per qualche anno avevo mollato e a giugno di solito faccio le vacanze. Ma ci tenevo, è una cosa in più. Di solito uno studia e per divertirsi gioca, per me il calcio è un lavoro e ho voluto aggiungere questa soddisfazione. Voto? 108, partivo da 104, non male".

La Serie A è un mondo possibile per lo Spezia?

"Assolutamente sì. Nella mia tesi dico che ci sono possibilità e realtà, si può essere vicini alla realtà più di quanto si pensi e noi siamo a 5 punti dalla A".