Spezia, piace Pezzella della Roma per la mediana

© foto di Alessio Alaimo

Lo Spezia guarda in casa Roma, con cui si vantano ottimi rapporti, per rinforzare il proprio centrocampo nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Cittadellaspezia.comil dg Angelozzi ha messo nel mirino Salvatore Pezzella, classe 2000 che si è messo in mostra con la Primavera giallorossa. Il calciatore è finito nel mirino anche di Arsenal e Torino per le sue qualità e la duttilità potendo giocare sia come mezzala sia come regista basso, ma anche da trequartista in caso di necessità.