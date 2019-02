© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicholas Pierini è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Spezia e Livorno, conclusasi per tre reti a zero a favore dei liguri: "Non c'è paura, sono stato in panchina per decisione del mister, ho continuato a lavorare e sono riuscito ad entrare in partita molto bene. Il mister è un grande allenatore, i cambi penso li faccia in base a come va la partita. Sono contento mi abbia dato questa opportunità e di aver segnato. In gol anche senza Bidaoui e Gyasi? È la nostra forza, non è importante chi gioca, ogni settimana lavoriamo sodo per giocare il sabato o la domenica nel migliore dei modi. Chi è più severo tra mio padre e Marino? Conosco meglio mio papà, penso sia lui più duro. Tutte le persone che lavorano con me sono dure, cercano di spronarmi, soprattutto Di Natale. Sono felice, domani mattina c'è di nuovo allenamento, c'è poco da festeggiare".