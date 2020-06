Spezia, ripresa degli allenamenti a Follo: affaticamento muscolare per Federico Ricci

Prima seduta settimanale per le Aquile, che dopo aver effettuato nel corso della mattinata gli ormai consueti esami volti ad evidenziare un eventuale contagio da Covid-19, nel pomeriggio hanno lavorato sotto un caldo sole primaverile diretti da mister Italiano. Dopo il riscaldamento tecnico iniziale, il gruppo ha lavorato prevalentemente su sviluppi offensivi, concludendo la seduta con una partitella su porzione di campo; affaticamento muscolare per Federico Ricci. Per domani è in programma una seduta pomeridiana a porte chiuse.