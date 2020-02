vedi letture

tmw Allarme Coronavirus. B in campo come la A. Gare a porte chiuse nelle zone a rischio

Porte chiuse e porte aperte. In base alla località dove è in programma il match. Dovrebbe essere questa la scelta della Serie B in merito alla gestione del campionato in piena emergenza Coronavirus. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la lega cadetta vorrebbe infatti seguire l'esempio della Serie A, riservando le porte chiuse solo a quelle gare che si disputeranno in zone dove il contagio è acclarato, lasciando invece le altre gare fruibili al pubblico sugli spalti. Atteso per le prossime ore un comunicato ufficiale da parte della Lega di Serie B.