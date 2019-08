© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Assalto del Benevento per Stephy Mavididi, attaccante in forza alla Juventus Under 23. Oggi potrebbero arrivare novità importanti su una trattativa iniziata ufficialmente più di un mese fa: le parti in questa fase stanno discutendo principalmente sulla percentuale che resterebbe ai bianconeri in caso di futura rivendita. Oggi si aggiorneranno nuovamente e potrebbe arrivare la fumata bianca.