© foto di Federico Gaetano

Crotone a lavoro. Si tratta il rinnovo di Marcus Rohden, obiettivo di mercato dell’Udinese. Un prolungamento di altri due anni che non escluderebbe comunque la cessione, perché di fronte ad una buona offerta il giocatore potrebbe lasciare Crotone. E l’Udinese, come vi abbiamo raccontato, resta in pressing. In partenza Adrian Stoian: ci pensa il Venezia...