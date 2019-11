© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arriva il VAR anche in Serie B, la notizia è giunta ieri a margine dell'assemblea di Lega B. In casa Entella, è stato il Dg Matteo Matteazzi a commentare la novità: "Con l'introduzione del VAR anche in Serie B, ci sarà sicuramente maggior credibilità a tutto il sistema, è un grande passo in avanti per la Lega B e i club che ne fanno parte: per fortuna il problema dei costi è stato superato, siamo stati tutti collaborativi perché non potevamo rimanere indietro a quello che si vede in Europa, dovevamo adeguarci alle principali leghe calcistiche. Di sicuro ci saranno benefici anche sulla commercializzazione del prodotto Serie B, e questo non è un aspetto secondario. Un buon test sarà intanto la sperimentazione che si vedrà nel girone di ritorno e agli spareggi promozione e salvezza, questa fase sarà necessaria".