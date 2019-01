TMW - Foggia, ai dettagli per l'ex Benevento Conte

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Mancano solo pochi dettagli per il passaggio di Gennaro Conte dal Granata 1924 (serie D) al Foggia. L'operazione, curata dall'avvocato Ernesto de Notaris, sarà formalizzata a breve, consentendo al giocatore di rinforzare la Primavera rossonera. Conte, che tre stagioni fa mise a segno ben 40 reti con i mini Allievi del Materdei (società del Napoletano) conseguendo il titolo di campione regionale, è un esterno offensivo classe 2000 che in passato ha militato con la Primavera del Benevento. Il ragazzo a dicembre è stato ad un passo dal Savoia, poi la scelta di continuare coi granata per giocarsi ulteriori chance in chiave Pro. Una decisione che lo ha evidentemente premiato, col Foggia che ha sferrato l'attacco decisivo assicurandosi un elemento prospettico e di grande talento.