TMW - Gregucci: "Empoli e Benevento le mie favorite per la A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW, l'ex tecnico della Salernitana Angelo Gregucci, ha detto la sua sul campionato di Serie B: "Può essere retorica, ma è vero che è presto per delineare un quadre preciso del campionato, anche se a livello di organico Benevento ed Empoli hanno qualcosa in più delle altre. Così come il Frosinone, che sta scontando il cambiamento generazionale dopo 10 anni di un certo percorso: per lavorare serve tempo".