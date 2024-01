Ufficiale Catania, colpo da... 90! Cianci saluta il Taranto e firma con gli etnei fino al 2026

vedi letture

È con una nota ufficiale che il Catania "comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Taranto FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Cianci, nato a Bari il 2 febbraio 1996. Nella prima parte della stagione in corso, con la squadra pugliese, l’attaccante ha realizzato 4 reti e firmato 3 assist in 18 gare nel girone C del campionato Serie C NOW; nel 2022/23 ha conquistato con il Catanzaro la promozione in Serie B, andando a segno 7 volte, e la Supercoppa di Serie C. Cresciuto calcisticamente nel Livorno, ha sommato le prime esperienze nel torneo Primavera con la formazione toscana, con il Varese e con la Pro Vercelli. Dal 2015 ad oggi, il neo-rossazzurro ha sempre giocato in terza serie, siglando complessivamente 53 gol e militando anche nella Fidelis Andria, nella Reggiana, nel Siena, nel Teramo, nel Carpi, nel Potenza e nel Bari. Cianci, che si lega al nostro club fino al 30 giugno 2026, indosserà la maglia numero 90".