TMW - Juve Stabia, per l'attacco piace Cianci. Ci sono anche Pisa e Spezia

Occhi in casa Sassuolo per l'attacco della Juve Stabia. I campani stanno infatti pensando a Pietro Cianci, centravanti classe '96, reduce dall'esperienza al Siena, già cercato nel mercato invernale e che in Serie B risulta ovviamente ancora un under 23, quindi senza occupere una posizione destinata agli over. Le Vespe, però, non sono da sole: sulle sue tracce anche Pisa e Spezia.