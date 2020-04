tmw La Serie B riparte? La posizione del Frosinone: Stirpe agguerrito. Bene le strutture

vedi letture

Viaggio di TuttoMercatoWeb.com nella Serie B che attende di conoscere il proprio destino. Tra favorevoli, contrari e protocolli sanitari che fanno discutere

Il numero uno del club ciociaro Maurizio Stirpe è stato fra i più battaglieri sul fronte della ripresa, ipotizzando anche la chiusura della stagione con tempi e modi molto diversi dallo standard tipico del calcio italiano. Per questo la posizione del suo Frosinone è chiara, così come la realtà del club di Alessandro Nesta sul fronte delle strutture. Il centro sportivo è praticamente nuovo e dunque con tutto ciò che serve per mettere in pratica i protocolli sanitari imposti dalla FIGC. Sul fronte del pernottamento è facile ipotizzare che il club si appoggi all’hotel nel quale alloggia la squadra prima delle gare interne.