tmw La Serie B riparte? La posizione dello Spezia: "Procedere con gli spareggi"

Viaggio di TuttoMercatoWeb.com nella Serie B che attende di conoscere il proprio destino. Tra favorevoli, contrari e protocolli sanitari che fanno discutere

"La soluzione di playoff e playout allargati eviterebbe caos e contenziosi. Garantirebbe un’uscita dal tunnel dignitosa ed equa. Perché una cosa è giocare altre 91 partite (c’è anche Ascoli-Cremonese da recuperare) e un’altra disputarne solo una quindicina. La stagione regolare finirebbe con la classifica che c’è e si procederebbe con gli spareggi”: parole del Dg dello Spezia Guido Angelozzi.

Veder completare il percorso di mister Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi sarebbe effettivamente entusiasmante, nessuno dimentica la lunga rincorso che vale ora il quinto posto, e per la ripresa, in casa bianconera, non ci sarebbero grossi problemi.

Il centro sportivo “Ferdeghini”, infatti, dispone di tutti i comfort di cui necessiterebbe la squadra, compresa una mensa; unico neo, l'assenza di camere, che andrebbero individuate in una delle strutture alberghiere della zona.