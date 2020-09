tmw Lecce, prosegue la trattativa per Rodriguez. Ma nel mirino c'è anche il giovane Borbei

Possibile colpo in prospettiva per il Lecce, che guarda in Romani per un giovanissimo portiere: i salentini hanno infatti messo gli occhi sul classe 2003 Alexandru Gabriel Borbei, ora al Timisoara, formazione che attualmente milita nella Liga II.

Ma non è questa l'unica pista sulla quale i pugliesi sono operativi: prosegue infatti senza sosta la trattativa per Pablo Rodriguez, baby talento del Real Madrid.